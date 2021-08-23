Артём Тарасов прокомментировал бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств и блогер Артём Тарасов поделился мнением о предстоящем поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Тарасов сразятся 18 сентября, бой пройдёт по правилам бокса, но в перчатках, используемых в ММА.

«Я знаю точно, что делаю! Абсолютно уверен, что каждый бы хотел оказаться на моём месте. Да, это сумасшествие, да, это кажется нереальным, но от этого и интереснее!

Понятное дело, что Александр Емельяненко — легендарный боец. Но так получилось, что я подписал контракт на бой с ним.

Считаю это историей, пускай и, возможно, моей, хотя кому я вру — это уже история для всех! Всем спасибо, кто со мной с самого начала и кто в принципе поддерживает такие сумасшедшие поступки», — написал Тарасов в своём «инстаграме».