Мэнни Пакьяо выступил с заявлением после неожиданного поражения от Угаса
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Экс-чемпион мира по боксу в восьми дивизионах филиппинец Мэнни Пакьяо выступил с заявлением, после того как неожиданно проиграл в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом.
«Хотел бы поблагодарить бога за то, что дал мне силу сражаться. Благодарю семью за то, что всегда меня поддерживает. Хотел бы поздравить Угаса и его команду. Да, я надеялся на иной исход, но желаю ему всего наилучшего.
Спасибо болельщикам со всего мира, что смотрели бой. Спасибо каждому филиппинцу, болевшему за меня. Я горжусь, что представляю свою страну. Прошу прощения, что не подарил вам победу. Но я сделал всё что мог. От всего сердца говорю «спасибо». Храни вас бог», — написал Пакьяо в своём «инстаграме».
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