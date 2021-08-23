Хабиб Нурмагомедов показал уединённое место в горах, где находится его родовое село. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядит его родное село Сильди в Дагестане. Спортсмен выложил фото своего дяди Нурика на фоне гор, обозначив при этом Сильди.

«Дядя Нурик. Любитель своей родины и отцовской истории. И просто горец до мозга костей», — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.