Хабиб Нурмагомедов показал уединённое место в горах, где находится его родовое село. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядит его родное село Сильди в Дагестане. Спортсмен выложил фото своего дяди Нурика на фоне гор, обозначив при этом Сильди.
«Дядя Нурик. Любитель своей родины и отцовской истории. И просто горец до мозга костей», — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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