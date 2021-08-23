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А. Емельяненко сообщил, что Исмаилов отказался от реванша с ним

А. Емельяненко сообщил, что Исмаилов отказался от реванша с ним
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что боец MMA Магомед Исмаилов отказался от проведения матча-реванша с ним. В июле 2020 года средневес Исмаилов, который ради этого боя специально поднялся в тяжёлый вес, нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.

«Был разговор о реванше. Я его попросил дать мне бой. Это случайность была, что он мне сечку нанёс, как-то коряво переводил в партер, возился в партере, тянул время. Он категорически отказался. Он сказал: я больше с тобой драться не буду.

Он пару раз пропустил в голову — несколько дней голова болела. Прям отказался, говорит, я больше с тобой драться не буду», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

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