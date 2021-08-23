А. Емельяненко: у Тарасова нет шансов. Он не боец вообще

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что боец MMA и блогер Артём Тарасов не имеет шансов на победу в поединке с ним. Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября и пройдёт по правилам бокса, но в перчатках, использующихся в MMA.

«Абсолютно у него никаких шансов нету. Даже мысли такой допускать не стоит, что он может меня победить. Он может отбегать раунд или два раунда по рингу, но бить он не бьёт, он не нокаутёр, не ударник. Он не боец вообще.

Я не знаю, зачем он против меня выходит на ринг. У меня сейчас очень хорошо и быстро, качественно, жёстко летят руки. Я специально готовлюсь к бойцовским поединкам, потому что после Тарасова у меня будет бой с Джиганом по правилам бокса, потом — с Минеевым по правилам бокса. У меня сейчас очень много будет боксёрских поединков», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.