Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев анонсировал великолепный главный бой и отличный кард на турнире памяти отца Хабиба

Гаджиев анонсировал великолепный главный бой и отличный кард на турнире памяти отца Хабиба
Комментарии

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Турнир пройдёт в Москве 17 сентября.

«Этот турнир — достояние Хабиба, это память его отца. Мы все, участники индустрии, должны приложить максимум усилий, чтобы всё выглядело на уровне. У нас получилось это сделать в прошлом году.

Несмотря на то, что это был первый турнир, он вышел на десять баллов из десяти. Ни в коем случае нельзя опускать планку. Турнир будет с великолепным главным боем и отличным кардом. Прошедший год сослужил нам хорошую службу, наши лиги выросли», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021