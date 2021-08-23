Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем займётся на турнире памяти отца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем будет заниматься на турнире памяти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Турнир пройдёт в Москве 17 сентября.
«На турнире больше времени проведу в раздевалке, буду секундировать. Очень много воспитанников отца будут драться на этом мероприятии.
Почему именно вместе с Fight Nights? Потому что это была идея моего отца. Стенки на стенку не будет, но три-четыре боя будут. У нас получилось воплотить мысли отца. Если будем живы и всё будет хорошо, будем проводить такие турниры каждый год.
Один из первых чемпионов, Завуров, будет заканчивать свою карьеру на этом турнире. Вот так сошлось. Многие также спрашивают: почему Нариман? Он чемпион в лёгком весе, а Шамиль сказал, что хочет драться только с лучшими. Хочу, чтобы Шамиль укрепил своё наследие как легенды российского ММА», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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