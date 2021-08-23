Шамиль Завуров поделился ожиданиями от последнего боя в карьере

Ветеран смешанных единоборств Шамиль Завуров рассказал, что думает о поединке с Нариманом Аббасовым, который пройдёт на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября.

«Была бы моя воля, выступал бы ещё пять лет. Близким тяжело смотреть, находиться рядом. Хабиб последние два года мне говорит о завершении, но я всегда говорю, что хочу закончить красиво.

Выдалась вот такая возможность на турнире памяти Абдулманапа. Исход не имеет значения, бой последний. Я выйду с таким настроем, как на последнюю битву.

Я полностью даю себе отчёт, что могу проиграть. Не просто так Нариман чемпион и три раза защищал пояс, это большой вызов. Когда у великих идёт неудачная полоса, они пытаются завершить карьеру и привозят слабого бойца. Я смотрел на это и задавал вопрос: что он делает? Я бы мог так сделать, но какой толк? Я хочу завершить на такой ноте. Даже если я проиграю, никто не будет осуждать. Это серьёзное противостояние для нас обоих. У Аббасова есть характер, он может протянуть пять раундов. За моими плечами опыт. Никому легко не будет», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA.