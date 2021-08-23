Нурмагомедов: что бы мы ни делали, каждый боец имеет мечту — попасть за океан

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова высказал мнение, что все отечественные бойцы мечтают выступать в американских промоушенах, какие бы турниры ни организовывались в России.
«Никаких проблем не будет в помощи Нариману (Аббасову. — Прим. «Чемпионата») в попадании за океан. Эмоции в сторону: если Нариман выиграет — он немолодой, конечно, но после такой победы он может заявить о себе. Как бы ни думали, наши лиги и наши бойцы смотрят за океан. Да, мы делаем историю, но, что бы мы ни делали, каждый человек в зале имеет мечту: попасть за океан. Остановить это в ближайшем будущем тяжело.
Бой с Шамилем — прекрасная возможность. Будет возможность — я помогу Аббасову. Здесь только спорт, будем бить и лупить друг друга, но у нас всё заканчивается и остаётся только бизнес», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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