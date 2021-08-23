Хабиб Нурмагомедов рассказал, в каких боях его хотел увидеть отец Абдулманап

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, в поединках с какими соперниками его хотел видеть отец Абдулманап Нурмагомедов.
«Когда я здесь выступал, в России, СНГ, отец хотел, чтобы я подрался с Хачатуряном. На тот момент он очень хорош был, чемпионским поясом владел. На одном из турниров Шамиль (Завуров. — Прим. «Чемпионата») дрался и он дрался. Это где-то на Украине было. Отец сказал, чтобы я ехал на следующий турнир, где он будет выступать по боевому самбо. Отец сказал, чтобы я садился на поезд и ехал в его весе выступать, там 74 или 82 килограмма была категория. Но он не заявился.
Потом я помню, что отец хотел свести меня с Сарнавским. Мы с Александром тогда хорошо шли по рейтингу. Он постоянно хотел этот бой. Потом он очень хотел меня свести с Рашидом Магомедовым. Это было до UFC. Он всегда хотел меня с кем-то сводить», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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