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Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о брате Умаре и Петре Яне

Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о брате Умаре и Петре Яне
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о двоюродном брате Умаре Нурмагомедове, который выступает в UFC, и бывшем чемпионе лиги в легчайшем весе Петре Яне.

«Умар меня настигает сейчас смс-ками, в UFC предложили ему бой на декабрь. Я уже делал такую ошибку, после «крестов» пытался быстрее вернуться. Умар видит, что все дерутся, и он тоже хочет. У него горит, но насчёт его возвращения я лично приму решение, он должен слушать меня. У нас был договор, что мы примем решение по Умару первого октября. Я лично проверю Умара: если он будет нормально спарринговать, мы принимаем бой.

Насчёт Яна все спрашивают. Пётр на пике, а Умар только начинает. Пётр сейчас лучший боец мира в этом весе, и он заберёт у Стерлинга пояс. Умару нужно два-три года, чтобы подняться. Сравнивать Умара и Яна сейчас не совсем правильно», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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