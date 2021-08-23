Хабиб Нурмагомедов сообщил, что на турнире памяти отца пройдёт 12-13 боёв

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился подробностями о турнире памяти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Турнир пройдёт в Москве 17 сентября.



«Мы в прошлом году решили воплотить идею отца в жизнь. Одновременно было важно, чтобы бои имели смысл и интригу. У Шамиля (Завурова — Прим. «Чемпионата») и Наримана (Аббасова — Прим. «Чемпионата») это есть, оба — большие имена, один действующий чемпион Fight Nights, второй — бывший чемпион многих организаций. Самое главное — большая конкуренция. Организация прошла легко, даже такого не ожидали. И сам октагон разделили быстро, остались поединки, которые не подписали ещё, но скоро объявим. Как я знаю — будет 12-13 боёв.



Рабаданов — комментатор? Не знаю, это организационные моменты, я туда не вхожу особо. Мне надо было договориться на главный бой, в этом я принимал участие — а остальное работники лиг решают», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.