Хабиб Нурмагомедов: каждый день бывает момент, когда нужен совет отца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему постоянно не хватает советов отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Турнир его памяти пройдёт в Москве 17 сентября.



«Сколько раз я думал, что сказал бы отец о моих поступках? Каждый день бывает, когда нужен его совет, когда старшие рядом нужны», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.