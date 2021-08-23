Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к допингу.



«Что касается допинга, то у меня в них 50-0, я сдавал 50 раз и всегда был чист. Это и советую другим. Кто принимает — принимает, но я считаю — это психологическая слабость, когда человек не уверен в своих силах. Я отношусь к этому с недопониманием, мой допинг — тренироваться, кушать, спать», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.