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Хабиб Нурмагомедов: никогда не было мыслей провести турнир своей лиги в Дублине

Хабиб Нурмагомедов: никогда не было мыслей провести турнир своей лиги в Дублине
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о перспективах развития своей лиги Eagle FC и ответил на вопрос о потенциальном проведении турнира в Дублине, на родине принципиального соперника Хабиба — экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Интересно ли мне было бы провести турнир в Дублине? Нет, никогда таких мыслей не было. Даже в голову не приходили. Следующий наш турнир пройдёт в Альметьевске, затем в Москве, Тбилиси и Дубаи. В ноябре мы хотели бы провести в Дагестане. Сейчас ведём переговоры, хотим провести выездной турнир в Черногории: мы легко туда можем заезжать. Очень много запросов… В декабре подведём итоги года. Стоит сказать, что в период с декабря 2020 года и до августа 2021-го ни один промоушен в Европе и Азии не проводил столько турниров, сколько провели мы, — их уже 11. Мы проделали хорошую работу», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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