Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого из иностранных бойцов подписал бы в свой промоушен

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кого из иностранных бойцов он подписал бы в свою лигу Eagle FC, если бы была такая возможность.



«Если бы меня была возможность подписать любого популярного иностранного бойца, то я подписал бы интересного тяжеловеса. Почему? Дефицит подобных бойцов. Может, Нганну или Сириля Гана. Конечно, лучший тяжеловес в UFC прямо сейчас — это Сириль Ган. Но мне как владельцу лиги более интересно было бы подписать Нганну — он наглухо вырубает. Кто выиграл бы в очном поединке? Наверное, Сириль Ган», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



17 сентября состоится турнир памяти отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова. В рамках вечера боёв спортсмены из промоушена AMC Fight Nights будут соперничать с представителями лиги EFC.