Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого из иностранных бойцов подписал бы в свой промоушен

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кого из иностранных бойцов он подписал бы в свою лигу Eagle FC, если бы была такая возможность.
«Если бы меня была возможность подписать любого популярного иностранного бойца, то я подписал бы интересного тяжеловеса. Почему? Дефицит подобных бойцов. Может, Нганну или Сириля Гана. Конечно, лучший тяжеловес в UFC прямо сейчас — это Сириль Ган. Но мне как владельцу лиги более интересно было бы подписать Нганну — он наглухо вырубает. Кто выиграл бы в очном поединке? Наверное, Сириль Ган», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
17 сентября состоится турнир памяти отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова. В рамках вечера боёв спортсмены из промоушена AMC Fight Nights будут соперничать с представителями лиги EFC.
- 23 августа 2021
-
18:20
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
16:45
-
16:39
-
16:36
-
16:33
-
16:12
-
16:04
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:31
-
15:26
-
15:00
-
14:03
-
13:53
-
13:02
-
11:02
-
10:42
-
10:00
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
08:00
-
03:18
-
00:53
-
00:46
-
00:34
- 22 августа 2021
-
23:18
-
22:21