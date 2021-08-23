В UFC опубликовали промовидео к бою Гига Чикадзе — Эдсон Барбоза

В ночь с 28 на 29 августа в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 35. Главным событием турнира станет бой 32-летнего представителя Грузии Гиги Чикадзе и 35-летнего бразильца Эдсона Барбозы в полулёгкой весовой категории.



В преддверии противостояния пресс-служба промоушена опубликовала яркое промовидео к этой схватке.

Напомним, Чикадзе провёл свой последний бой в мае этого года на турнире UFC on ESPN 23, где его соперником стал американец Каб Суонсон. Поединок завершился победой грузинского бойца техническим нокаутом. Всего на счету Гиги шесть боёв в UFC и ни одного поражения. Опытный Эдсон Барбоза в последнем поединке в мае этого года победил нокаутом Шейна Бургоса на турнире UFC 262.