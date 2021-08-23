Хабиб Нурмагомедов: переживал за Волкова, но было видно, что класс у Сириля Гана выше

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от боя российского тяжеловеса Александра Волкова и Сириля Гана.
«Какие эмоции испытывал, когда Волков дрался с Ганом? Конечно, переживал. Но класс был виден: у Сириля он выше», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.
Следующий бой Волков проведёт на турнире UFC 267, где встретится с польским бойцом Марчином Тыбурой.
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