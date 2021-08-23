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Хабиб Нурмагомедов: реванш с Ковингтоном — самый тяжёлый бой для Усмана в полусреднем весе

Хабиб Нурмагомедов: реванш с Ковингтоном — самый тяжёлый бой для Усмана в полусреднем весе
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем реванше Колби Ковингтона и Камару Усмана.

«Что касается реванша Ковингтона и Усмана, это самый тяжёлый бой, который сейчас может пройти у Усмана в этом весе. Мы с ним виделись неделю назад — он всё прекрасно осознаёт. У него хорошие шансы на победу. Можно ли после возможной победы назвать Усмана самым величайшим полусредневесом? Тяжело. Ещё пару-три защиты — в таком случае можно будет», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ковингтон и Усман проведут реванш 6 ноября на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер проведут бой именно на этом турнире.

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