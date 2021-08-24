«Спасибо за извинения». Афганцы отреагировали на новое заявление Хабиба

Подписчики экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова поблагодарили спортсмена за извинения после слов об Афганистане.
«Спасибо, Хабиб», «Спасибо за извинения! Мы любим тебя!», Хабиб, мы тебя любим. Я из Афганистана, ты ничего плохого не сказал, брат. Большое спасибо!», «Держи голову выше, Хабиб, ты не сделал ничего плохого», — написали подписчики под постом Нурмагомедова об Афганистане.
Напомним, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения. После этого Нурмагомедова подвергли жёсткой критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане, и россиянин принёс извинения за свои слова.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
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