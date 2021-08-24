Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.

«Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем нет проклятым ринг-гёрлз!» — написал Губерниев в «Инстаграме», комментируя слова Нурмагомедова.

Фото: «Инстаграм»

Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.