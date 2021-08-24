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Хабиб Нурмагомедов: было бы лучше, если бы Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса»

Хабиб Нурмагомедов: было бы лучше, если бы Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса»
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что знаменитому португальскому форварду Криштиану Роналду имеет смысл покинуть «Ювентус». Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

«По моему мнению, было бы лучше, если бы Криштиану поменял команду. Не в обиду нашим болельщикам «Ювентуса». «ПСЖ»? Нет, у них своих звёзд хватает. Если бы он на конец карьеры перешёл в Англию, мне было бы интересно.

Криштиану в «Динамо-Легион»? Им будет тяжело нас обоих осилить (зарплаты. — Прим. «Чемпионата»). Кому-то придётся работать так, по-братски», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Также Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана, которые его раскритиковали.

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