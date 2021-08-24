Жена Пакьяо опубликовала трогательное обращение к мужу после поражения от Угаса

Джинки Пакьяо опубликовала в социальных сетях обращение к своему мужу – 42-летнему легендарному экс-чемпиону мира по боксу в восьми дивизионах филиппинцу Мэнни Пакьяо, который ранее неожиданно проиграл в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом.

«Моему дорогому мужу, Мэнни!

Невозможно выразить словами, насколько я горжусь тем человеком, которым ты являешься. Горжусь быть твоей женой. Ты являешься целым миром для меня и всех наших детей. Мы любим тебя так сильно. Мы, твоя семья, видели, как много ты трудился, жертвовал и проливал кровавый пот и слёзы с самых низов, когда мечтал стать чемпионом мира.

Ты никогда не думаешь только о себе и не боишься снова и снова рисковать своей жизнью на ринге, потому что тебе нравится делать людей счастливыми. Ты достиг по милости божьей гораздо большего, чем мы когда-либо могли себе представить. Тем не менее, ты никогда не перестаёшь работать, чтобы быть лучшим.

С годами мы стали ещё более гордыми находиться рядом с тобой, поскольку ты вдохновляешь нас быть добрыми и полезными для всех. Больше, чем ваши рекордные подвиги в боксе. Ваша любовь к богу, преданность словам и желание делиться всем с каждым встречным человеком заставляет нас восхищаться тобой ещё больше.

Победа или поражение на ринге – ты навсегда чемпион наших сердец! Всем нашим болельщикам во всём мире выражаю благодарность за вашу любовь к Мэнни. Он любит вас больше, чем вы думаете.

Ты – король! Ради тебя мы готовы жертвовать своей жизнью. Мы любим тебя! Мы тебя чтим и благодарим за всё!» — гласит пост Джинки Пакьяо в «Инстаграме».