Кевин Ли: у Нурмагомедова в соперниках не было ни одного хорошего борца

Американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе, высказал мнение, что экс-чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ни разу не выходил в октагон с по-настоящему сильным борцом.
«Он хороший чемпион. Но сейчас многие начинают понимать, что его оппозиция была не так уж и сильна. У него не было ни одного хорошего борца в соперниках. Поэтому я по-прежнему считаю, что мог бы побить его. Но у него умный менеджер, он здорово проложил ему путь», — рассказал Ли в интервью YouTube-каналу MMA Fighting on SBN.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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