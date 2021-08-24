Британский новичок UFC: Хабиб Нурмагомедов — это Карен мира MMA
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Британский новичок UFC Пэдди Пимблетт нелестно отозвался о бывшем чемпионе лиги в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. По словам Пимблетта, Хабиб — это Карен мира MMA. Карен — уничижительный сленговый термин, обозначающий человека, который использует свою привилегию, чтобы добиться нужных ему целей или контролировать поведение других людей.
«Да, мне хотелось бы (чтобы Хабиб возобновил карьеру. — Прим. «Чемпионата»). Мне хотелось бы этого. Но я не вижу, как это может произойти. Хабиб стал словно Карен мира MMA.
На подкасте Майка Тайсона он такой: о, убери фастфуд, убери траву. Нет, чувак! Это его подкаст, он волен делать что угодно. Заткнись! Тебя пригласили как гостя. Делай, как тебе говорят», — приводит слова Пимблетта BJPenn.com.
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