Гаджиев намекнул, что Исмаилов и Минеев проведут не только второй, но и третий бой

Российский промоутер Камил Гаджиев заявил, что постарается организовать третий бой с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, после того как бойцы проведут второй поединок 16 октября.
«Я бы с удовольствием организовал. Надо просто второй бой посмотреть, а на следующий день проснуться и начать готовить третий», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena. Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.
На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
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