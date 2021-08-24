Завуров поделился мнением о бое Ф. Емельяненко — Джонсон

Ветеран смешанных единоборств Шамиль Завуров поделился мнением о поединке легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Бой Емельяненко — Джонсон пройдёт в Москве 23 октября и может стать последним в карьере россиянина.

«Джонсон на самом деле опасный соперник. От Фёдора мы и раньше слышали, что он провёл последний бой, но он вернулся. Сейчас, я думаю, ему тоже пора уходить. Он намного старше меня, возраст уже сказывается. Надеюсь, Емельяненко выиграет последний бой и красиво закончит свою блестящую карьеру», — приводит слова Завурова News.ru.

Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

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