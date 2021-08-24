Завуров поделился мнением о бое Ф. Емельяненко — Джонсон

Ветеран смешанных единоборств Шамиль Завуров поделился мнением о поединке легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Бой Емельяненко — Джонсон пройдёт в Москве 23 октября и может стать последним в карьере россиянина.
«Джонсон на самом деле опасный соперник. От Фёдора мы и раньше слышали, что он провёл последний бой, но он вернулся. Сейчас, я думаю, ему тоже пора уходить. Он намного старше меня, возраст уже сказывается. Надеюсь, Емельяненко выиграет последний бой и красиво закончит свою блестящую карьеру», — приводит слова Завурова News.ru.
Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
- 24 августа 2021
-
15:00
-
13:15
-
11:22
-
10:56
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:32
-
07:29
-
01:25
-
00:57
- 23 августа 2021
-
23:50
-
22:56
-
21:30
-
20:43
-
19:54
-
18:20
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
16:45
-
16:39
-
16:36
-
16:33
-
16:12
-
16:04
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:31