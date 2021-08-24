Джейк Пол: раньше великими были Али, Майк Тайсон и Флойд Мейвезер, а теперь великий — я

Известный видеоблогер Джейк Пол заявил, что стремится к тому, чтобы стать самым великим боксёром в мире.
«Я нахожусь на пути к тому, чтобы стать самым великим боксёром в мире. У ваших дедушек великими считались Мохаммед Али и Майк Тайсон, у отцов — Флойд Мейвезер, а теперь таковым является Джейк Пол», — сказал Пол в эфире канала Last Stand Podcast with Brian Custer в YouTube.
Джейк проведёт следующий бой 28 августа. Его соперником станет Тайрон Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса в Огайо (США).
Ранее Пол отреагировал на инцидент, который произошёл с чемпионом WBA в первом полусреднем весе Джервонтом Дэвисом, чей самолёт попал в аварию при взлёте. Также Джейк составил список бойцов, с которыми хотел бы провести поединок, включив в него в том числе Джервонту.
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