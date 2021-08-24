Неизвестный попытался напасть на Хабиба в Нижнем Новгороде. Видео

Неизвестный совершил попытку нападения на экс-чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде после завершения турнира промоушена Eagle FC, владельцем которого Хабиб является.

Цели нападавший не достиг, так как охрана российского бойца оперативно отреагировала на ситуацию и помешала злоумышленнику.

Видео можно посмотреть на странице Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| в vk

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.