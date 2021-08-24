Гончаров провёл тренировку под руководством Фёдора Емельяненко

Российский боец Евгений Гончаров разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав совместное фото с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко, выступающим в Bellator.
«Отработали сегодня тренировку под руководством величайшего тяжеловеса в истории ММА — Фёдора Емельяненко», — подписал фото Гончаров.
Фотографию можно посмотреть на странице Евгения Гончарова в «Инстаграме».
34-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 16 побед при трёх поражениях. Следующий поединок он проведёт с Даниэлем Омельянчуком 11 сентября в Минске на турнире ACA 128.
На счету Емельяненко в общей сложности 46 поединков в смешанных единоборствах. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Следующий бой Емельяненко проведёт 23 октября в Москве. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Этот бой станет главным событием шоу.
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