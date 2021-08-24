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Хабиб провёл забавный опрос среди подписчиков, поинтересовавшись, не надоел ли он им

Хабиб провёл забавный опрос среди подписчиков, поинтересовавшись, не надоел ли он им
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл опрос среди подписчиков своего «инстаграма».
Вопрос звучал следующим образом: «Я вам надоел?»

К моменту написания этой новости вариант «да» выбрало 26% ответивших, «нет» — 74%.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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