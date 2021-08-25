Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец: за два месяца тренировок с Джейком Полом я заработал больше, чем за шесть лет в ММА

Боец: за два месяца тренировок с Джейком Полом я заработал больше, чем за шесть лет в ММА
Комментарии

Боец смешанных единоборств Энтони Тейлор, нанятый в качестве спарринг-партнёра известным видеоблогером Джейком Полом для подготовки к поединку с Тайроном Вудли, рассказал, что заработал за это время больше, чем за всю карьеру в ММА.

«У меня была возможность подраться в Cage Warriors, но я не мог отказаться от денег, которые предлагал Джейк. Как его спарринг-партнёр я заработал за два месяца больше, чем я за всю свою карьеру в ММА за шесть лет. Клянусь богом, за два месяца я заработал больше денег, чем за всю свою карьеру в смешанных единоборствах. Это тревожно, если принять во внимание, что я выступал в Bellator. Я дрался там с двумя сильнейшими соперниками и проявил себя неплохо», — приводит слова Тейлора Betway Insider.

Новость по теме
Джейк Пол: раньше великими были Али, Майк Тайсон и Флойд Мейвезер, а теперь великий — я
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021