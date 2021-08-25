Жорж Сен-Пьер дал совет Конору Макгрегору
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер дал совет другому экс-чемпиону лиги в двух дивизионах Конору Макгрегору. По мнению Сен-Пьера, Макгрегору не стоит стремиться к тому, чтобы провести четвёртый бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.
«Возможно, ему стоит провести бой. Он должен вернуться и сразиться с Нейтом Диазом, с кем-то, у кого не такой стиль, как у Дастина Порье.
Если бы я был менеджером Конора, я бы не хотел, чтобы мой клиент вернулся ради четвёртого боя с одним и тем же соперником», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.
В 2021 году Макгрегор потерпел два поражения от Порье. Первый поединок состоялся в 2014 году — тогда Конору удалось нокаутировать Дастина.
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