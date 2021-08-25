Махачев дал прогноз на бои Оливейра — Порье и Чендлер — Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что думает о поединках Чарльз Оливейра — Дастин Порье и Майкл Чендлер — Джастин Гэтжи, проведение которых запланировано на декабрь и ноябрь соответственно.

«В бою Оливейры и Порье отдам предпочтение Дастину. Он прошёл через огонь и воду, дрался с крепкими бойцами. Поэтому я выбрал его.

Что касается боя Гэтжи и Чендлера — это отличный бой для фанатов. Думаю, его ждут даже больше, чем бой Оливейра – Порье. Они устроят взрыв и покажут нам хорошие размены. Думаю, что Гэтжи немного жёстче. Чендлер ещё не дрался с такими сильными соперниками в UFC. Считаю, что Гэтжи победит с вероятностью 60 на 40», — рассказал Махачев в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA.