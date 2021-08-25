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Порье отреагировал на слова Макгрегора о нём

Порье отреагировал на слова Макгрегора о нём
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал недавние высказывания экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее Порье выложил в «Твиттер» фотографию, сделанную в ходе победного боя с Макгрегором, когда ирландец оказался на настиле, а тот в ответ разразился гневной тирадой.

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«Мне всё равно. Меня это не слишком волнует. Когда я вспоминаю об этом, то думаю: похоже, этот парень сошёл с ума.

Сейчас Конор не может тренироваться, у него сломана нога, которую он пытается вылечить. Я «поселился» в его в голове. Бесплатная аренда», — приводит слова Порье издание MMAJunkie.

Макгрегор и Порье провели три поединка. Дважды победу одержал Дастин, один раз — Конор.

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