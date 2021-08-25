Чендлер подписал контракт на бой с Гэтжи
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер объявил о подписании контракта на следующий поединок. Ранее сообщалось, что Чендлер и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи проведут бой на турнире UFC 268 6 ноября.
«Подписал, запечатал, отправил. 6 ноября повеселимся!» — написал Чендлер в своём «твиттере».
Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.
На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.
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