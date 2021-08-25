Тренер Спенса: не расстроюсь, если Эррол завершит карьеру из-за операции на глазу

Деррик Джеймс, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF Эррола Спенса заявил, что готов поставить вопрос о завершении карьеры своим подопечным из-за травмы глаза.



«Он должен полностью восстановиться, иначе никак. Мне без разницы, сколько времени на это уйдёт. Я хочу быть уверенным в том, что он в порядке. На самом деле я не расстроюсь, даже если травма поставит под угрозу продолжение его карьеры. Так же я думал и после автомобильной аварии.



Да, конечно, наши отношения ограничиваются залом, но я пытаюсь заботиться о нём. Бои — не главное. Главное — чтобы он мог продолжать жить полноценной жизнью, разве не так? Но он всё ещё чемпион, и я уверен, что этот статус подтолкнёт его», — сказал Деррик Джеймс в интервью Fight Hub TV.