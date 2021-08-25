Порье: я мог бы перейти в полусредний вес

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье признался, что ему по силам сменить категорию и перейти в полусредний вес.



«Конечно, я мог бы сделать это. Это большие парни, но я определённо уверен, что могу драться в полусреднем весе. Я выступаю в лёгкой весовой категории, азогнал свой метаболизм, потому что, когда я гонял до полулёгкого веса, между боями я был крупнее, чем сейчас.



Я гонял вес со 190 фунтов, выступая в категории до 145 фунтов. Сейчас я не превышаю отметку в 182 фунта, но я уверен, что могу драться в полусреднем весе», — приводит слова Дастина Порье Sports Keeda.

Ранее Порье прокомментировал недавние высказывания экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.