Тренер Порье: сначала титульный бой, потом поединок с Нейтом Диасом

Майк Браун, тренер бойца UFC Дастина Порье, рассказал о планах своего подопечного.
«Думаю, следующим для нас будет бой за титул в лёгком весе. Я слышал разговоры о бое с Нейтом. Я уверен, что этот бой даст просто гигантские цифры. Дастин и Нейт должны были встретиться раньше, но их бой так и не состоялся. Но этот поединок хотят увидеть все. Возможно, они могли бы подраться в полусреднем весе. В таком случае не пришлось бы тратить время на весогонку. Но сначала Порье нужен бой за титул.
Четвёртый бой с Макгрегором? Никто не знает, что будет дальше. Всё зависит от людей и их желания. Не думаю, что бой состоится в ближайшее время. Да и у Дастина сейчас другие интересы. Я бы не позволил себе сказать, что этот поединок никогда не состоится, но я не вижу этот бой в ближайшей перспективе», — приводит слова Брауна BJPenn.
- 26 августа 2021
-
00:04
- 25 августа 2021
-
22:51
-
21:48
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
18:00
-
15:19
-
15:00
-
14:07
-
14:02
-
13:00
-
11:04
-
09:06
-
08:59
-
08:32
-
08:02
-
01:05
- 24 августа 2021
-
23:52
-
22:41
-
22:10
-
21:17
-
20:26
-
19:48
-
18:01
-
16:00
-
15:00
-
13:15
-
11:22
-
10:56
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:00
-
08:50