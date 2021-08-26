Тренер Порье: сначала титульный бой, потом поединок с Нейтом Диасом

Майк Браун, тренер бойца UFC Дастина Порье, рассказал о планах своего подопечного.



«Думаю, следующим для нас будет бой за титул в лёгком весе. Я слышал разговоры о бое с Нейтом. Я уверен, что этот бой даст просто гигантские цифры. Дастин и Нейт должны были встретиться раньше, но их бой так и не состоялся. Но этот поединок хотят увидеть все. Возможно, они могли бы подраться в полусреднем весе. В таком случае не пришлось бы тратить время на весогонку. Но сначала Порье нужен бой за титул.



Четвёртый бой с Макгрегором? Никто не знает, что будет дальше. Всё зависит от людей и их желания. Не думаю, что бой состоится в ближайшее время. Да и у Дастина сейчас другие интересы. Я бы не позволил себе сказать, что этот поединок никогда не состоится, но я не вижу этот бой в ближайшей перспективе», — приводит слова Брауна BJPenn.