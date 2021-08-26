В UFC официально подтвердили реванш Пётр Ян — Стерлинг

В UFC официально подтвердили, что бывший чемпион лиги в легчайшем весе россиянин Пётр Ян проведёт матч-реванш с обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом. Поединок состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября мск. На том же турнире пройдёт ещё один титульный бой: Ян Блахович проведёт защиту пояса в полутяжёлом весе против Гловера Тейшейры.
Посмотреть соответствующее изображение можно в официальном «твиттере» UFC.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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