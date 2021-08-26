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Майк Тайсон объявил о желании поучаствовать в уличной драке

Майк Тайсон объявил о желании поучаствовать в уличной драке
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что желает принять участие в уличной драке.

«Я хочу поучаствовать в уличной драке. Я хочу, чтобы кто-то ввязался в драку со мной. Знаю, это звучит дико, не правда ли?

Моя жена всегда орёт на меня и всё такое. Так что я просто ищу, на ком бы оторваться», — приводит слова Тайсона Essentially Sports.

Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Последний официальный бой он провёл в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В ноябре 2020 года Майк провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Роем Джонсом, судьи зафиксировали ничью.

Ранее Тайсон спрогнозировал исход боксёрского поединка между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.

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