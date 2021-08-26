Американский боец UFC — Хабибу Нурмагомедову: оставь в покое ринг-гёрлз

Американский боец UFC Кевин Ли, выступающий в лёгкой весовой категории, отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.

«Позвольте мне за них вступиться. Слушай, оставь в покое ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем он. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов. Он больше не дерётся и чувствует, что ему нужно драться со всеми. Оставь в покое ринг-гёрлз, они нам нужны», — приводит слова Ли Sportskeeda.

Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.