Каннонье могут отстранить от боёв на полгода

Американский боец среднего веса Джаред Каннонье, который в минувшие выходные победил Келвина Гастелума на турнире UFC Вегас 34, рискует пропустить полгода, сообщает Mixed Martial Arts. Каннонье должны сделать рентген на правой ноге, если будет выявлен перелом, медики разрешат ему выйти в октагон не ранее 18 февраля 2022 года.

Что касается Гастелума, то он получил медицинское отстранение до 21 сентября, контактные тренировки ему запретили до 12 сентября.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном бою вечера американский боец среднего веса Джаред Каннонье (14-5) победил по очкам соотечественника Келвина Гастелума (16-8). По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Каннонье со счётом 48:47.



