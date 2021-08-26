Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье назвал топ-5 самых зрелищных бойцов UFC. Макгрегор отреагировал

Кормье назвал топ-5 самых зрелищных бойцов UFC. Макгрегор отреагировал
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье составил список бойцов, чьи бои обязательно нужно посмотреть. На первое место Кормье поставил экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, а места со второго по пятое в его рейтинге заняли Брок Леснар, Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов и Ронда Роузи.

Макгрегор прокомментировал выбор Кормье.

«Справедливо, хотя я поставил бы себя на места с первого по пятое, а потом уже всех остальных. Но я понимаю. Респект, Даниэль, продолжай в том же духе и да хранит тебя бог. Отличный выбор», — написал ирландец в своём «твиттере».

Напомним, в 2021 году году Конор Макгрегор провёл два поединка. В обоих боях он проиграл бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021