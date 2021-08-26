Кормье назвал топ-5 самых зрелищных бойцов UFC. Макгрегор отреагировал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье составил список бойцов, чьи бои обязательно нужно посмотреть. На первое место Кормье поставил экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, а места со второго по пятое в его рейтинге заняли Брок Леснар, Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов и Ронда Роузи.

Макгрегор прокомментировал выбор Кормье.

«Справедливо, хотя я поставил бы себя на места с первого по пятое, а потом уже всех остальных. Но я понимаю. Респект, Даниэль, продолжай в том же духе и да хранит тебя бог. Отличный выбор», — написал ирландец в своём «твиттере».

Напомним, в 2021 году году Конор Макгрегор провёл два поединка. В обоих боях он проиграл бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье.