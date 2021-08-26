Хайбулаев объяснил, что значит Хабиб Нурмагомедов для Дагестана и России

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев в преддверии турнира PFL 9 ответил на вопрос о значимости для Дагестана и России экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Что значит Хабиб для Дагестана и России? Когда он стал чемпионом UFC, о нашей республике узнал весь мир. Он достойный спортсмен, подаёт правильный пример, мотивирует всех бойцов. Мы берём с него пример не только в спортивном зале, но и в простой жизни», — сказал Хайбулаев в интервью пресс-службе PFL.
Турнир PFL 9 состоится в Голливуде (штат Флорида, США) в ночь с 27 на 28 августа мск. Мовлид будет драться в главном событии турнира с Бренданом Лоунэйном. Победитель выйдет в финал Гран-при PFL, где поборется за $ 1 млн с победителем пары Крис Уэйд (США) — Бубба Дженкинс (США).
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