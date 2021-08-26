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Тищенко рассказал, как бой уступившего в финале ОИ-2020 Гаджимагомедова мог пройти иначе

Тищенко рассказал, как бой уступившего в финале ОИ-2020 Гаджимагомедова мог пройти иначе
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко поделился мнением о финальном поединке Олимпиады в Токио, в ходе которого встречались россиянин Муслим Гаджимагомедов и кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус. Бой завершился победой представителя Кубы со счётом 5:0.

«Можно ли говорить, что один из моментов был похож на нокдаун, который не зафиксировал судья? Ну да, кстати, нокдаун могли зафиксировать. Наверное, ла Крус был точнее, и там очень сильно зависело от первого раунда. Но Муслиму, к сожалению, не отдали первый раунд, хотя он был очень близкий. Если бы его отдали, бой сложился бы совсем по-другому.

А так, Муслиму приходилось рисковать, идти вперёд. Для него это стилистически неудобно, что сыграло на руку ла Крусу. В том, что кубинцу отдали этот раунд, — серьёзное везение», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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