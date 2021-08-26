Тищенко рассказал, как бой уступившего в финале ОИ-2020 Гаджимагомедова мог пройти иначе

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко поделился мнением о финальном поединке Олимпиады в Токио, в ходе которого встречались россиянин Муслим Гаджимагомедов и кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус. Бой завершился победой представителя Кубы со счётом 5:0.
«Можно ли говорить, что один из моментов был похож на нокдаун, который не зафиксировал судья? Ну да, кстати, нокдаун могли зафиксировать. Наверное, ла Крус был точнее, и там очень сильно зависело от первого раунда. Но Муслиму, к сожалению, не отдали первый раунд, хотя он был очень близкий. Если бы его отдали, бой сложился бы совсем по-другому.
А так, Муслиму приходилось рисковать, идти вперёд. Для него это стилистически неудобно, что сыграло на руку ла Крусу. В том, что кубинцу отдали этот раунд, — серьёзное везение», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
- 26 августа 2021
-
18:37
-
18:29
-
17:43
-
15:28
-
14:55
-
14:07
-
12:03
-
10:34
-
09:31
-
09:02
-
08:30
-
08:01
-
07:30
-
06:18
-
04:23
-
04:12
-
00:04
- 25 августа 2021
-
22:51
-
21:48
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
18:00
-
15:19
-
15:00
-
14:07
-
14:02
-
13:00
-
11:04
-
09:06
-
08:59
-
08:32
-
08:02
-
01:05
- 24 августа 2021
-
23:52