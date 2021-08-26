«Провёл тренировку по джиу-джитсу». Волков потроллил фанатов

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, в своём «инстаграме» разместил новое видео с тренировки.

Александр Волков провёл тренировку по «джиу-джитсу»:

«Утренняя тренировка по джиу-джитсу. Специально выкладываю это видео, что бы вы от меня много не требовали», — подписал видеозапись Волков.

Отметим, что от Александра постоянно требуют тренировать борьбу. А он, в свою очередь, не прочь подшутить над подписчиками.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46, для которого эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC.