Стерлинг — о бое с Яном: уж что-что, а жестокость в этом поединке будет точно

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг в своём «инстаграме» разместил новый пост, посвящённый предстоящему поединку с россиянином Петром Яном. Бой состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября мск.
«Уж что-что, а жестокость в этом поединке будет точно», — написал Стерлинг.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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