Пол — о Вудли: ещё одно тело, которое поможет мне создать подборку ярких моментов
Поделиться
Известный видеоблогер Джейк Пол в своём «инстаграме» разместил новый пост, посвящённый предстоящему поединку с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.
«Ещё одно тело, которое поможет мне создать подборку ярких моментов. 72 часа», — написал Джейк.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Джейка Пола в «Инстаграме».
Джейк Пол и Тайрон Вудли сразятся 28 августа. Бой будет проходить в Огайо (родном штате Пола. — Прим. «Чемпионата») по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот поединок больше, чем за бои, которые он проводил в UFC. Кроме того, Вудли заявлял, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».
Ранее бойцы провели пресс-конференцию, омрачившуюся скандалом.
Комментарии
- 27 августа 2021
-
00:13
- 26 августа 2021
-
23:26
-
21:35
-
20:40
-
20:24
-
18:37
-
18:29
-
17:43
-
15:28
-
14:55
-
14:07
-
12:03
-
10:34
-
09:31
-
09:02
-
08:30
-
08:01
-
07:30
-
06:18
-
04:23
-
04:12
-
00:04
- 25 августа 2021
-
22:51
-
21:48
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
18:00
-
15:19
-
15:00
-
14:07
-
14:02
-
13:00
-
11:04
-
09:06
Партнерский контент