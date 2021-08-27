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Пол — о Вудли: ещё одно тело, которое поможет мне создать подборку ярких моментов

Пол — о Вудли: ещё одно тело, которое поможет мне создать подборку ярких моментов
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Известный видеоблогер Джейк Пол в своём «инстаграме» разместил новый пост, посвящённый предстоящему поединку с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

«Ещё одно тело, которое поможет мне создать подборку ярких моментов. 72 часа», — написал Джейк.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Джейка Пола в «Инстаграме».

Джейк Пол и Тайрон Вудли сразятся 28 августа. Бой будет проходить в Огайо (родном штате Пола. — Прим. «Чемпионата») по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот поединок больше, чем за бои, которые он проводил в UFC. Кроме того, Вудли заявлял, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».

Ранее бойцы провели пресс-конференцию, омрачившуюся скандалом.

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