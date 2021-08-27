В UFC официально подтвердили следующий бой Хамзата Чимаева

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в средней и полусредней весовых категориях, проведёт следующий поединок с представителем Китая Ли Цзинляном, бой состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC.
Посмотреть изображение афиши боя можно в «инстаграме» UFC.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.
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